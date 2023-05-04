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Увлечение боксом связали со снижением симптомов болезни Паркинсона

Ученые Университета Эдит Коуэн (ECU) и Института Перрона выявили, что увлечение боксом связано со снижением симптомов болезни Паркинсона. Выводы работы описаны в журнале PM and R.

Увлечение боксом связали со снижением симптомов болезни Паркинсона
© Lenta.ru

В ходе исследования десять человек с ранней стадией болезни Паркинсона попросили три раза в неделю по часу заниматься боксом на протяжении 15 недель. Вместо противника участники сражались с боксерской грушей Fightmaster, которая имеет 11 мягких мишеней для ударов. Программа состояла из трех частей: введение в бокс, занятия высокой интенсивности, а также часть, предназначенная для стимуляции когнитивных способностей.

По окончании эксперимента у девяти из десяти участников улучшились показатели по Единой шкале оценки болезни Паркинсона. Они сообщили о снижении утомляемости и повышении качества сна. При этом не было отмечено ухудшения болевых ощущений в области мышц, также не наблюдалось никаких серьезных травм.

Специалисты подчеркнули, что занятия боксом в группе при болезни Паркинсона на ранней стадии имеют большое преимущество в качестве терапии, поскольку объединяют в себя физические упражнения, когнитивную стимуляцию и социализацию.

В будущих исследованиях планируется протестировать эффективность бокса на более широкой выборке людей с болезнью Паркинсона, а также в случае других неврологических заболеваний, таких как болезнь Хантингтона, рассеянный склероз, инсульт и черепно-мозговая травма.

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