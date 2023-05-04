Терапевт назвала главную ошибку при покупке лекарств

По словам эксперта, ключевой ошибкой является самолечение, когда люди приобретают медикаменты без рецепта врача.

Специалист напомнила, что одни и те же симптомы могут указывать на разные болезни. Врач добавила, что даже покупка препаратов против повышенной температуры может быть неверным шагом: