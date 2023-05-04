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Терапевт Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств

Терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием Москва 24 назвала главную ошибку пациентов при покупке лекарств.

Терапевт назвала главную ошибку при покупке лекарств
© Unsplash

По словам эксперта, ключевой ошибкой является самолечение, когда люди приобретают медикаменты без рецепта врача.

Специалист напомнила, что одни и те же симптомы могут указывать на разные болезни. Врач добавила, что даже покупка препаратов против повышенной температуры может быть неверным шагом:

"Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции".

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Романенко подчеркнула – только врач может грамотно оценить состояние человека и прописать необходимые лекарства.

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