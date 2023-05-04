Терапевт назвала главную ошибку при покупке лекарств

Терапевт Романенко назвала главную ошибку при покупке лекарств
Терапевт Татьяна Романенко в беседе с изданием Москва 24 назвала главную ошибку пациентов при покупке лекарств.
По словам эксперта, ключевой ошибкой является самолечение, когда люди приобретают медикаменты без рецепта врача.
Специалист напомнила, что одни и те же симптомы могут указывать на разные болезни. Врач добавила, что даже покупка препаратов против повышенной температуры может быть неверным шагом:
"Она может повышаться при опухолевых заболеваниях, при активации каких-то других очагов инфекции".
Романенко подчеркнула – только врач может грамотно оценить состояние человека и прописать необходимые лекарства.
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