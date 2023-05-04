Терапевт Валерия Румянцева объяснила, почему дышать ртом во сне опасно для здоровья. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, причиной ротового дыхания может стать насморк или расслабленная челюсть. Во время дыхания ртом пересыхает слюна во рту, которая должна сохранять микрофлору и убивать бактерии.