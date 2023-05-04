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Терапевт Румянцева рассказала, почему опасно дышать ртом во сне

Терапевт Валерия Румянцева объяснила, почему дышать ртом во сне опасно для здоровья. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

По словам эксперта, причиной ротового дыхания может стать насморк или расслабленная челюсть. Во время дыхания ртом пересыхает слюна во рту, которая должна сохранять микрофлору и убивать бактерии.

Выяснилось, что при здоровом питании реже останавливается дыхание во сне

Если человек регулярно сталкивается с данной проблемой, у него может возникнуть плохой запах изо рта, кариес или зубной камень. Кроме того, ротовое дыхание чревато болью в горле и першением по утрам.

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