Вирусолог оценил рост заболеваемости корью в РФ
Случаи кори зарегистрировали уже в 44 регионах России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". По мнению вирусолога, сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, хотя эпидемиологическая ситуация с корью в стране и осложняется, серьезной эпидемии ждать не стоит.
Профессор обратил внимание, что для России характерно "антивакцинное" предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований. Как он считает, это и приводит к соответствующим результатам.
"Тем не менее, я не думаю, что нам угрожает серьезная эпидемия", – заключил он.