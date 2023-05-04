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Вирусолог оценил рост заболеваемости корью в РФ

Случаи кори зарегистрировали уже в 44 регионах России, сообщает радиостанция "Комсомольская правда". По мнению вирусолога, сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, хотя эпидемиологическая ситуация с корью в стране и осложняется, серьезной эпидемии ждать не стоит.

Вирусолог оценил рост заболеваемости корью в РФ
© Сетевое издание m24.ru

Профессор обратил внимание, что для России характерно "антивакцинное" предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований. Как он считает, это и приводит к соответствующим результатам.

"Тем не менее, я не думаю, что нам угрожает серьезная эпидемия", – заключил он.

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