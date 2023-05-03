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Диетолог Арзамасцев рассказал о полезных свойствах огурцов для пожилых

Диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что огурцы могут стать дополнительным источником жидкости для пожилых людей, а также улучшить работу кишечника. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, в этом овоще практически нет витаминов, однако в нем содержится большое количество воды. Вода, в свою очередь, налаживает густоту крови и поддерживает все процессы в организме:

"Не каждый пожилой человек пьет достаточное количество жидкости. Огурцы помогают бороться с этой проблемой".

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Также Арзамасцев отметил, что многие пожилые люди сталкиваются с атонией кишечника и запорами. А поскольку огурцы являются хорошим источником полезной клетчатки, они могут запустить перистальтику.

Ранее врач назвала самый полезный для пожилых продукт.

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