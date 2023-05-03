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Врач Кондрахин рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, в каких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, скорую нужно вызывать во всех случаях, когда у человека возникают нетипичные для него симптомы, угрожающие жизни. Например, ощущение нехватки воздуха, боли в животе, сильная боль за грудиной, кровотечения. Также скорая необходима при переломах, глубоких порезах, ранениях и загрязнении раны землей.

Если у человека есть хронические заболевания, при которых у него периодически ухудшается самочувствие, в таком случае нужно вызывать врача, если привычные методы решения проблемы не работают. Например, перестали помогать таблетки. В некоторых случаях, как отметил врач, это может сигнализировать об инфаркте миокарда или инсульте.

Когда при болях в животе необходимо вызывать скорую

При отказе от вызова скорой помощи вероятность летального исхода достигает практически 50 процентов. Поэтому кардиолог призвал как можно быстрее доставлять пациента к медикам.

Ранее терапевт назвал разрушающие почки продукты.

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