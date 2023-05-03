Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, в каких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам медика, скорую нужно вызывать во всех случаях, когда у человека возникают нетипичные для него симптомы, угрожающие жизни. Например, ощущение нехватки воздуха, боли в животе, сильная боль за грудиной, кровотечения. Также скорая необходима при переломах, глубоких порезах, ранениях и загрязнении раны землей.

Если у человека есть хронические заболевания, при которых у него периодически ухудшается самочувствие, в таком случае нужно вызывать врача, если привычные методы решения проблемы не работают. Например, перестали помогать таблетки. В некоторых случаях, как отметил врач, это может сигнализировать об инфаркте миокарда или инсульте.

При отказе от вызова скорой помощи вероятность летального исхода достигает практически 50 процентов. Поэтому кардиолог призвал как можно быстрее доставлять пациента к медикам.