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Россиянам назвали причины постоянной усталости

Анемия, диабет и другие болезни могут причинами постоянной усталости, рассказала нейропсихолог Бибигуль Кушалиева. Эти и другие факторы, влияющие на энергию человека она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Россиянам назвали причины постоянной усталости
© Lenta.ru

По словам Кушалиевой, существует множество причин, по которым человек может чувствовать себя уставшим. Некоторые из них связаны с физическими факторами, другие — с эмоциональными и психологическими. Распространенной причиной быстрой утомляемости являются такие заболевания, как анемия, болезни щитовидной железы, диабет.

Также на уровень энергии влияет недостаток сна и неправильное питание. Человек, который мало спит, быстро устает в течение дня. Плохое питание приводит к чувству слабости, а недостаток определенных питательных веществ — к недостатку сил.

Стресс — одна из главных причин ухудшения самочувствия, продолжила нейропсихолог. «Во-первых, эмоциональное напряжение может спровоцировать ухудшение качества сна. Во-вторых, напряжение, переживания приводят к высвобождению большого количества гормонов стресса — кортизола и адреналина. Из-за этого возникает чувство усталости. В-третьих, стресс вызывает напряжение мышц, что также приводит к быстрой утомляемости и боли», — объяснила собеседница «Лентны.ру».

Негативная обстановка на работе или дома также является причиной быстрой утомляемости и хронической усталости, добавила нейропсихолог.

«Сидячий образ жизни может привести к усталости и чувству слабости. Физическая активность помогает улучшить кровообращение и направить "в движение" все системы организма. Это помогает бороться с усталостью. Недостаток движения ведет к уменьшению мышечной силы, выносливости и к ухудшению качества сна. Регулярная физическая активность помогает бороться с усталостью и улучшить общее состояние здоровья», — подвела итог Кушалиева.

Ранее невролог Сергей Длин назвал опасные причины утреннего ощущения разбитости. По его словам, она может возникать из-за депрессии и сна рядом с телефоном.

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