Жалующаяся на шум в ушах женщина обнаружила паука в слуховом проходе

Жалующаяся на шум в ушах 40-летняя жительница Китая узнала, что в ее слуховом проходе поселился паук. Ее историю рассказало издание Daily Star.

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Женщина обратилась в больницу округа Хойчжоу провинции Гуандун и рассказала врачу, что страдает от постоянного жужжания в правом ухе. Медик проверил слуховой проход китаянки и обнаружил в нем инородный предмет. Вскоре врач понял, что это тонкая паутина.

Медик отодвинул паутину и увидел за ней маленького паука. Членистоногое попятилось назад, но в конце концов его удалось вытащить из уха пациентки. Паук оказался неядовитым, и женщина отделалась лишь незначительными повреждениями слухового прохода.