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Терапевт Кондрахин назвал главную группу риска заболевания корью

Корь опасна для всех, потому что обладает 100-процентной контагиозностью. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Терапевт Кондрахин назвал главную группу риска заболевания корью
© Вечерняя Москва

— Любой человек, который столкнётся с заболевшим корью, будет переносить ее. Она более опасна для тех, кто в своё время отказался от прививок. Вакцина делается раз в 10 лет. Для детей есть календарь: в 12 месяцев и в 6 лет, – подчеркнул эксперт в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что в обществе растет количество антипрививочников, поэтому начинаются региональные вспышки различных заболеваний.

Кондрахин добавил, что коллективный иммунитет к заболеванию будет сформирован, только если более 80 процентов граждан будут обладать антителами.

Среди самых опасных осложнений кори врач выделил менингит, пневмонию, тяжелые кровоизлияния.

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