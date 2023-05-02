Терапевт Кондрахин назвал главную группу риска заболевания корью
Корь опасна для всех, потому что обладает 100-процентной контагиозностью. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
— Любой человек, который столкнётся с заболевшим корью, будет переносить ее. Она более опасна для тех, кто в своё время отказался от прививок. Вакцина делается раз в 10 лет. Для детей есть календарь: в 12 месяцев и в 6 лет, – подчеркнул эксперт в комментарии «Радио 1».
Эксперт отметил, что в обществе растет количество антипрививочников, поэтому начинаются региональные вспышки различных заболеваний.
Кондрахин добавил, что коллективный иммунитет к заболеванию будет сформирован, только если более 80 процентов граждан будут обладать антителами.
Среди самых опасных осложнений кори врач выделил менингит, пневмонию, тяжелые кровоизлияния.