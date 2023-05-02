Терапевт Кондрахин назвал главную группу риска заболевания корью

— Любой человек, который столкнётся с заболевшим корью, будет переносить ее. Она более опасна для тех, кто в своё время отказался от прививок. Вакцина делается раз в 10 лет. Для детей есть календарь: в 12 месяцев и в 6 лет, – подчеркнул эксперт в комментарии «Радио 1».