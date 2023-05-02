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Врач рассказала, стоит ли весной пить витамины

Для поддержания здоровья многие жители Томска ежегодно весной пропивают комплексы витаминов. О том, стоит ли это делать, рассказала терапевт Светлана Трунько.

Врач рассказала, стоит ли весной пить витамины
© РИА "ФедералПресс"

Специалист считает, что пить поливитаминные комплексы стоит только в осенне-весенний сезон, либо когда организм максимально ослаблен, передают АиФ.

Причинами дефицита полезных элементов у человека могут быть неправильное питание, болезни и накопленная усталость. Кроме того, некоторые продукты также лишают организм важных элементов, например, кофеин вымывает витамины группы В.

По данным Светланы Трунько, в основном у россиян наблюдается гиповитоминоз – нехватка веществ, потому комплексами не стоит пренебрегать, но перед их применением стоит проконсультироваться со специалистами.

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