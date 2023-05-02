Врачи рассказали о «водной интоксикации»

Эксперты предупредили об опасности чрезмерного употребления воды. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на турецкое издание En Son Haber.

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Переизбыток жидкости в организме может стать причиной спутанности сознания, отёков, нарушения равновесия, тошноты, а также вызвать проблемы с головным мозгом и сбои в электролитном балансе организма. Повышение внутричерепного давления может привести к летальному исходу. Кроме того, снижается концентрация минералов в организме.

Диетолог Нупур Кришнан советует пить воду в соответствии с образом жизни. Так, если человек мало двигается и не потеет, то ему не нужно больше 2-2,5 литра в сутки.