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Врач Кабанова рассказала, как нужно одеваться весной

В весеннее время необходимо следить за тем, чтобы ноги были в тепле, а также не спешить надевать легкую верхнюю одежду. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Кабанова.

Врач Кабанова рассказала, как нужно одеваться весной
© Вечерняя Москва

Она подчеркнула, что необходимо следить за тем, чтобы ноги не промокали. Также не стоит быстро отказываться от шапок и шарфов: голова и горло обязательно должны быть в тепле.

Врач добавила, что для укрепления иммунитета необходим витамин С, который содержится в цитрусовых, яблоках, шиповнике. Также необходим прием витамина D. Кроме того, на защитные свойства организма влияет здоровый образ жизни, отсутствие стрессов, правильный режим труда и отдыха, передает РИАМО.

В свою очередь врач Яна Новикова призвала не забывать, что пик ОРВИ приходится на межсезонье. В мае повышается активность аденовирусов, вирусов парагриппа и особенно риновирусов, передает Nation news.

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