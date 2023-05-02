Выявлена неожиданная причина развития болезни Паркинсона

Более 6 миллионов человек в мире страдают от болезни Паркинсона. При этом американские ученые подчеркивают, что количество случаев растет слишком быстро, так что они заподозрили, что заболевание провоцирует не только старение. В публикации научного издательства IOS Press они назвали еще одну возможную причину.

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Специалисты заявили о возможной связи между использованием отбеливающих средств, содержащих трихлорэтилен (ТХЭ), и болезнью Паркинсона. Несмотря на то, что непосредственная связь не была доказана, более чем 20 исследований указывают на возможные негативные последствия ТХЭ для нервной системы.

Первые признаки связи между ТХЭ и неврологическими заболеваниями были обнаружены еще в 1969 году, когда мужчина, работавший с этим веществом более 30 лет, заболел болезнью Паркинсона в 59 лет. Также был зафиксирован случай женщины, которая намывала дома клиентов ТХЭ и затем начала проявлять симптомы мозгового заболевания. Согласно авторам работы, таких случаев действительно много.

Ученые отмечают, что уже более столетия ТХЭ угрожает здоровью рабочих, вредит качеству воздуха и воды в Соединенных Штатах. Они призывают к проведению дополнительных исследований, очистке загрязненных участков, мониторингу уровней ТХЭ, информированию людей о рисках и запрету этого химического вещества.

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