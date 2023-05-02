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Американские ученые выявили неожиданную причину развития болезни Паркинсона

Более 6 миллионов человек в мире страдают от болезни Паркинсона. При этом американские ученые подчеркивают, что количество случаев растет слишком быстро, так что они заподозрили, что заболевание провоцирует не только старение. В публикации научного издательства IOS Press они назвали еще одну возможную причину.

Выявлена неожиданная причина развития болезни Паркинсона
© Unsplash

Специалисты заявили о возможной связи между использованием отбеливающих средств, содержащих трихлорэтилен (ТХЭ), и болезнью Паркинсона. Несмотря на то, что непосредственная связь не была доказана, более чем 20 исследований указывают на возможные негативные последствия ТХЭ для нервной системы.

Неочевидные признаки болезни Паркинсона

Первые признаки связи между ТХЭ и неврологическими заболеваниями были обнаружены еще в 1969 году, когда мужчина, работавший с этим веществом более 30 лет, заболел болезнью Паркинсона в 59 лет. Также был зафиксирован случай женщины, которая намывала дома клиентов ТХЭ и затем начала проявлять симптомы мозгового заболевания. Согласно авторам работы, таких случаев действительно много.

Ученые отмечают, что уже более столетия ТХЭ угрожает здоровью рабочих, вредит качеству воздуха и воды в Соединенных Штатах. Они призывают к проведению дополнительных исследований, очистке загрязненных участков, мониторингу уровней ТХЭ, информированию людей о рисках и запрету этого химического вещества.

Ранее мы писали о том, как улучшить качество жизни при болезни Паркинсона.

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