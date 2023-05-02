Врач назвал симптом, который нельзя терпеть

"Мужчина буквально готовит прощальную речь, когда у него простуда и температура едва доползает до 37, но при этом очень долго готов терпеть дискомфорт и не замечать проблему, когда она касается мочеполовой системы", - пишет онкоуролог в своем Telegram-канале, отмечая, что как раз такое отношение к своему здоровью - распространенная причина трагического развития заболеваний, онкологии.