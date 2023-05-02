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Врач назвал симптом, который нельзя терпеть

Врачи предупреждают: маленькие трудности со временем превращаются в большие проблемы и серьезные неприятности. При этом существуют четко определенные "красные флаги", которыми организм "машет", пытаясь привлечь внимание, подчеркнул врач-уролог, онкоуролог Никита Степанов. Специалист обратил внимание на проблему, с которой часто сталкиваются мужчины, однако ее решение постоянно откладывается на потом.

Врач назвал симптом, который нельзя терпеть
© Российская Газета

"Мужчина буквально готовит прощальную речь, когда у него простуда и температура едва доползает до 37, но при этом очень долго готов терпеть дискомфорт и не замечать проблему, когда она касается мочеполовой системы", - пишет онкоуролог в своем Telegram-канале, отмечая, что как раз такое отношение к своему здоровью - распространенная причина трагического развития заболеваний, онкологии.

Есть несколько состояний, которые требуют обращения к врачу, даже в том случае, если раньше никаких проблем со здоровьем не было диагностировано.

Насторожить должно ухудшение мочеиспускания - необходимость просыпаться, чтобы полностью опорожнить мочевой пузырь. Кроме того, серьезный "звонок" - появление крови при походе в туалет.

"Печально то, что этот симптом - не первый. Рак в принципе долго не заявляет о себе, поэтому случаи его выявления на ранней стадии - это дисциплина (у тех, кто проходит ежегодной чек-ап здоровья) или случайность, а не закономерность", - отметил специалист.

Также есть распространенная ситуация, когда необходим вызов бригады скорой медицинской помощи. Это почечная колика, предупредил специалист.

"Не рискуйте своим здоровьем - не терпите, не отмахивайтесь от проблем", подытожил врач.

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