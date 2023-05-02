Сон и прогулки могут помочь в борьбе с весенним упадком сил
Весенний спад сил является естественным состоянием, которое затрагивает почти каждого человека. Существует несколько способов, чтобы пережить этот период, пишет издание «ИноСМИ».Первое что поможет, это прогулка на свежем воздухе.
Физическая активность также может избавить от зимнего жара, улучшить самочувствие и здоровье. С приходом весны появляется свежая зелень. В борьбе с весенней усталостью помогут овощные салаты и фруктовые коктейли.
Кроме этого, необходимо увлажнять кожу, использовать солнцезащитный крем и не забывать о косметических процедурах. Для эндокринной системы человека особенно важен сон. Недосыпание может привести к серьезным последствиям для здоровья.