Врачи объяснили, почему мужчины худеют быстрее женщин

Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что женский половой гормон эстроген мешает организму быстро сбрасывать вес. Об этом пишет The Sun со ссылкой на eLife.

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Исследователи провели четырехдневный эксперимент. В нем участвовали 42 человека, из которых мужчины сбросили в среднем 16% массы тела, а женщины в два раза меньше. При этом мужчины в день потребляли 2000 килокалорий вместо 2500, а женщины — 1500 килокалорий вместо 1500.

Молодые мужчины не только худели, но и эффективно снижали уровень сахара в крови при помощи диеты. После 45 лет организмы мужчин и женщин вели себя одинаково.

Ученые считают, что такая закономерность связана с наличием у женщин гормона эстрогена, поскольку фертильность требует большого количества энергии и для беременности организм может накапливать жир.

Мужские тела при этом сохраняют более высокую скорость метаболизма вне зависимости от условий. То, что различия исчезают, когда люди становятся старше, было показано впервые. Это значит, что женщины, которым было трудно похудеть в молодости, могут добиться большего успеха позже.

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