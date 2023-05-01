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Йода не хватает россиянам

Почти у 70% населения России наблюдается дефицит йода, сообщает ИА DEITA.RU. Как следует из данных Минздрава, у 2/3 россиян наблюдается йододефицит.

Йода не хватает россиянам
© Deita.ru

Штука это опасная: у взрослых ведет к проблемам с щитовидной железой, а у детей затормаживается развитие. В организм человека йод поступает с едой. Богаты йодом рыба и морепродукты, потому у включающих их в рацион проблем нет. Но культура потребления рыбы в современной России отсутствует: мало кто хочет возиться с мерзлой камбалой на кухне, а достаточного количества полуфабрикатов по доступной цене просто нет.

В Советском Союзе проблему йододефицита решали просто: йодировали соль и ее добавляли при выпечке хлеба. В современной России от такой практики более 20 лет назад отказались. Минздрав на портале проектов нормативных правовых актов предложил обсудить проблему и варианты ее решения. Несколько законопроектов, включая возврат к обязательному йодированию при выпечке хлеба, ранее были отклонены.

Нынешний вариант - наделить регионы и муниципалитеты полномочиями по реализации собственных программ, направленных на профилактику заболеваний, вызванных дефицитом йода. &nbsp;

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