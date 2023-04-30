Ночная потливость может указывать на развитие рака легких

Своевременная диагностика играет важную роль в лечении онкологических заболеваний. Британские ученые перечислили необычные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.

Согласно данным специалистов Cancer Research UK, на развитие рака легких может указывать ночная потливость. Организм из-за борьбы с опухолью способен сильно нагреваться, что вызывает сильное потоотделение. Это может быть связано с инфекцией, которая встречается при онкологическом заболевании.