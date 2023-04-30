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Ночная потливость может указывать на развитие рака легких

Своевременная диагностика играет важную роль в лечении онкологических заболеваний. Британские ученые перечислили необычные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.

Ночная потливость может указывать на развитие рака легких
© Unsplash

Согласно данным специалистов Cancer Research UK, на развитие рака легких может указывать ночная потливость. Организм из-за борьбы с опухолью способен сильно нагреваться, что вызывает сильное потоотделение. Это может быть связано с инфекцией, которая встречается при онкологическом заболевании.

Также специалисты выделили еще несколько симптомов рака легких: изменение кашля, одышка, боль в груди, потеря аппетита, регулярное чувство усталости и неконтролируемая потеря веса, сообщает The Sun.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.

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