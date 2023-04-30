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Ученые выявили, что сверхурочная работа повышает риск инсульта на 29-45%

Исследователи из Университета Хакенсак выяснили, что, если работать сверхурочно 10 и более лет, вероятность инсульта возрастает на 45%. Соответствующая научная статья появилась в журнале Stroke.

Ученые: сверхурочная работа повышает риск инсульта на 29-45%
© Pxhere

Инсульт может случиться в любом, даже молодом возрасте, говорят ученые. Есть ряд факторов, которые делают его более вероятным. В их числе высокий уровень холестерина, гипертония, диабет и ожирение.

Авторы исследования обнаружили, что у людей, работающих сверхурочно, риск инсульта повышается на 29%. Если же человек живет в таком режиме 10 и более лет, то вероятность заболевания увеличивается на 45%. Работа на протяжении многих часов особенно вредна для тех, кому меньше 50 лет.

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Ученые объясняют найденную закономерность тем, что стресс способен заставить сердце работать более интенсивно и повысить кровяное давление. В связи с этим более вероятным становится кровоизлияние в мозг или появление тромба, который способен нарушить кровообращение зоны мозга и стать причиной гибели нервных клеток.

Ранее "Рамблер" писал о том, как инсульт связан с дневным сном.

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