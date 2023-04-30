Репродуктолог назвала влияющие на бесплодие факторы

Уровень стресса при бесплодии, по данным специалистов, сопоставим с уровнем стресса при онкологических заболеваниях. Врач акушер-гинеколог, репродуктолог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Юлия Колода рассказала, когда с точки зрения здоровья необходимо задуматься о рождении детей.

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За последние 30 лет увеличилось количество заболеваний половой сферы, которые выявляются как правило на поздних стадиях – это одна из ведущих причин бесплодия. Также весомое значение оказывают гиподинамия и ожирение. После 35 лет резко снижается количество и качество яйцеклеток, поэтому шансы забеременеть сокращаются вдвое с каждым годом. Безусловно, влияют состояние здоровья, наличие скрытых заболеваний и образ жизни.Не стоит злоупотреблять кофе, поскольку более трех чашек в день снижают фертильность, а более пяти чашек в день могут свести все шансы на продолжение потомства вообще к нулю, отметила специалист. Активность репродуктивной функции серьезно тормозят стрессы. У бесплодия могут быть и психологические причины.

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Для сохранения репродуктивного потенциала женщины важна безопасная контрацепция. Юлия Колода утверждает, что эффективнее всего себя зарекомендовали оральные контрацептивы. В последнее время специалисты разработали инновационные молекулы и препараты, которые позволяют не только контролировать деторождение, но и предупреждать и лечить гинекологические заболевания.

По данным ВЦИОМ, за последние десять лет в два раза чаще стало встречаться мужское бесплодие, в то время, как уровень женского вырос только на треть. При этом всего 60% женщин и 51% мужчин озабочены здоровьем репродуктивной системы.

Эксперт отметила, что отсутствие проблем в сексе не означает, что с фертильностью все в порядке. Многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому посещать гинеколога или андролога необходимо каждый год, чтобы выявлять проблемы на ранней стадии.

О вреде алкоголя и курения знают все, но опасность представляют еще и бани и сауны. Любовь к ним – один из факторов риска снижения показателей спермограммы.

Юлия Коляда подчеркнула, что ЭКО не влияет на онкологию. У женского бесплодия тоже много рисков – возможен рак молочной железы, эндометрия и яичников.

Чтобы повысить шансы на беременность нужно хотя бы раз в год «инспектировать» свой овариальный резерв (запас яйцеклеток). Оценить работу яичников помогает анализ крови на АМГ (антимюллеров гормон), подчеркнула Юлия Колода. Также важно не запускать воспалительные заболевания и регулярно обследоваться у специалистов, следить за общим состоянием здоровья, выявлять скрытые заболевания и контролировать их.

Особенно важен психологический комфорт потенциальной мамы. «Есть метаанализ из 39 исследований, который показал, что когнитивно-поведенческая терапия с психологом повышает эффективность ЭКО, – рассказала Юлия Колода изданию «Аргументы и факты». – И в своей личной практике мы нередко видим, что некоторые пациентки беременеют на этапе подготовки к программе ЭКО, а 20% пар – сразу после неудачных программ ЭКО. Иногда просто нужно отпустить ситуацию, чтобы все, о чем мечталось, произошло».