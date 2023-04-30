Ученые: при здоровом питании реже останавливается дыхание во сне

Чем более здоровыми были пищевые привычки людей при учете других факторов, тем ниже был риск того, что у них возникнет апноэ во сне. Для участников с наиболее здоровым питанием изучаемое явление было на 41% менее вероятным, чем для тех, чьи пищевые привычки оценили как наименее здоровые. Четче всего эта связь проявлялась у женщин и более образованных людей.