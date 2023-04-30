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Выяснилось, что при здоровом питании реже останавливается дыхание во сне

Ученые из Тулейнского университета обнаружили, что здоровое питание снижает риск апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nutrients.

Ученые: при здоровом питании реже останавливается дыхание во сне
© Pxhere

При апноэ во сне ухудшается или временно останавливается дыхание. Обычно это явление сопровождается храпом и, согласно существующим исследованиям, повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании участвовали 1298 человек. В среднем им было 48 лет.

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Чем более здоровыми были пищевые привычки людей при учете других факторов, тем ниже был риск того, что у них возникнет апноэ во сне. Для участников с наиболее здоровым питанием изучаемое явление было на 41% менее вероятным, чем для тех, чьи пищевые привычки оценили как наименее здоровые. Четче всего эта связь проявлялась у женщин и более образованных людей.

Самыми важными составляющими здорового рациона с точки зрения риска апноэ оказались фрукты и жирные кислоты омега-3 с длинной цепью. Существенно увеличивали вероятность апноэ напитки, в которых много сахара, красное переработанное мясо и алкоголь.

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