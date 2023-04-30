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Турецкие медики назвали полезную при всех болезнях популярную специю

Тмин полезен при разнообразных заболеваниях, в том числе при сахарном диабете, считают турецкие медики. Об этом пишет ЗОЖ.news.

Турецкие медики назвали полезную при всех болезнях специю
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Больным диабетом тмин позволяет стабилизировать уровень сахара в крови. Приправа способна уменьшить вздутие живота, положительно повлиять на состояние нервной системы и помочь телу расслабиться в периоды стресса. Для положительного эффекта достаточно небольших, но регулярных порций тмина.

Приправа также помогает при трудностях пищеварения, которые начинаются у ребенка с введением прикорма, а кормящим матерям увеличивает количество грудного молока.

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Кроме того, утверждают турецкие медики, тмин противодействует раковым клеткам и делает сильнее иммунитет. Большое количество клетчатки, содержащееся в приправе, также положительно влияет на организм.

Тем не менее, большое количество тмина может привести к изжоге, усиленной отрыжке, тошноте и вялому состоянии. Приправа способна стать причиной болезней печени, почек, а также снижению уровня глюкозы в крови.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в Турции кофе подают с водой.

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