Ученые выявили, что близкие способны снизить риск деменции

Неврологи из Университета Нового Южного Уэльса установили, что время с близкими людьми может снижать вероятность деменции и смерти. Соответствующая научная статья появилась в журнале Alzheimer's & Dementia.

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Как поясняют ученые, уже было доказано, что социальные связи имеют ключевое значение для здоровья человека, а изоляция связана с высоким риском слабоумия и смерти. Чтобы понять, какие именно социальные контакты воздействуют на организм положительно, авторы публикации объединили и проанализировали 13 международных исследований, в которых длительное время наблюдали за людьми от 65 лет.

Оказалось, что общение с семьей и друзьями каждую неделю или месяц, а также наличие собеседника делали вероятность развития деменции ниже. Риск смерти снижал факт, что люди жили не одни, а также участвовали вместе с кем-то в общей деятельности, например в волонтерстве.

По мнению исследователей, близкие отношения помогают контролировать стресс, а социальная жизнь может быть поводом для большей физической активности. Кроме того, ученые приняли во внимание другие переменные, от которых могли зависеть результаты их работы: возраст, пол, уровень образования, факторы образа жизни, другие хронические заболевания.

Помимо этого, допускается, что те, у кого возникла деменция, в итоге стали менее общительными. Насколько этот вариант возможен, ученые планируют оценить в следующих исследованиях.

Ранее "Рамблер" писал о способах профилактики деменции.