$80.51-1.0588.37-1.83

Эндокринолог Павлова рассказала, что нужно пить с утра

Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о напитке, который нужно выпивать с утра. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эндокринолог рассказала, что нужно пить с утра
© Unsplash

Она посоветовала по утрам пить теплую воду. По словам эксперта, этот напиток помогает ускорить метаболизм и уменьшить риск инсульта, инфаркта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Как понять, что пора к эндокринологу: 5 признаков

Эксперт пояснила, что во время сна из человека выходит много воды с испарениями и дыханием, поэтому к утру человек обезвожен. Это приводит к нагрузке на сердце, так как ему приходится качать густую кровь.

Ранее сообщалось, что эндокринолог объяснила, чем опасна хурма в большом количестве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий