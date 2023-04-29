Эндокринолог рассказала, что нужно пить с утра

Врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о напитке, который нужно выпивать с утра. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Она посоветовала по утрам пить теплую воду. По словам эксперта, этот напиток помогает ускорить метаболизм и уменьшить риск инсульта, инфаркта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Эксперт пояснила, что во время сна из человека выходит много воды с испарениями и дыханием, поэтому к утру человек обезвожен. Это приводит к нагрузке на сердце, так как ему приходится качать густую кровь.