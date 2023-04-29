Врачи спасли мужчину с остановкой сердца на Эйфелевой башне

Медики провели операцию мужчина, у которого остановилось сердце на Эйфелевой башне. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

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Отмечается, что туристу стало плохо во время визита на Эйфелеву башню 28 апреля, сотрудники вызвали врачей. Они решили экстренно провести ему ЭКМО, в рамках этого метода больного подключают к искусственному сердцу и легким. Мужчину прооперировали и вернули к жизни.

По данным журналистов, пациента доставили в больницу в 15 округе Парижа. На момент госпитализации он уже подавал признаки жизни.