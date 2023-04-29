Врачи спасли мужчину с остановкой сердца на Эйфелевой башне
Медики провели операцию мужчина, у которого остановилось сердце на Эйфелевой башне. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.
Отмечается, что туристу стало плохо во время визита на Эйфелеву башню 28 апреля, сотрудники вызвали врачей. Они решили экстренно провести ему ЭКМО, в рамках этого метода больного подключают к искусственному сердцу и легким. Мужчину прооперировали и вернули к жизни.
По данным журналистов, пациента доставили в больницу в 15 округе Парижа. На момент госпитализации он уже подавал признаки жизни.
Ранее сообщалось, что британка едва не умерла после бариатрической операции в Турции.