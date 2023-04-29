Ветеринар назвал болезни, которыми человек может заразить питомца

Заболевания, которые переносят и люди, и животные, часто становятся смертельными для последних, а вирус в организме питомца мутирует и становится устойчивее к лечению. Какие болезни человек может передать домашнему животному, изданию "Доктор Питер" рассказал ветеринар Александр Бурдинский.

© Pxhere

Блохи не живут на человеке, однако хозяин может стать переносчиком этих паразитов, если в подъезде или транспорте рядом окажется собака с блохами. Если же собака контактирует с унитазом, а у человека есть гельминты, то питомец может заразиться от хозяина. Из-за грязных рук или некипяченой воды происходит заражение кишечными паразитами лямблиями. Его ключевое проявление — диарея.

Видео дня

Питомцы могут заразиться от людей и вирусными заболевания. В их числе разные виды гриппа, о котором сигнализируют те же симптомы, что в случае с человеком; эпидемический паротит (свинка), заставляющий отекать слюнные железы и поражающий другие железистые ткани.

Люди передают животным и множество бактериальных заболеваний. Если у питомца усиливается кашель, снижается вес, есть абсцессы и опухоли, а раны долго не заживают, возможно, он болеет туберкулезом, а членов семьи и возможных источников вируса стоит проверить на заболевание. К этому же списку относятся сальмонеллез, который проявляется как кишечная инфекция и передается через пищу.

Лептоспироз — тоже бактериальное заболевание. Им заражаются через мочу, кал, сопли и слюну. Болезнь поражает железистые ткани и проявлениями может напоминать желтуху. Среди самых опасных бактерий, которые известны медицине, стафилококк, в частности его метициллинрезистентный штамм. Этот возбудитель который устойчив к большинству известных антибиотиков.

И животное человека, и человек животное могут заразить лишаем и другими грибковыми заболеваниями. На коже больного животного появляются округлые бляшки, на месте которых выпадают волосы, краснота, корки. Болезнь может передаваться через одежду, щетки для вычесывания шерсти, полотенца.

Чтобы не заразить питомца, необходимо мыть руки как перед общением с ними, так и после него, а также после еды и похода в туалет. Нельзя разрешать животным пить воду из унитаза, облизывать лицо человека. Стоит избегать поцелуев и не пускать питомцев в постель.

В случае, если человек заболевает, ему стоит не контактировать с домашним животным до выздоровления.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему кошка мнет хозяина лапами.