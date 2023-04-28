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Ученые нашли продукт, снижающий риск развития сахарного диабета II типа

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора назвали продукт, употребление которого может помочь снизить вероятность развития диабета II типа. К таким выводам они пришли в ходе исследования, которое было опубликовано в Journal of Diabetes Mellitus.

Назван продукт, снижающий риск развития сахарного диабета II типа
© Unsplash

В исследовании участвовало большое число взрослых латиноамериканцев. Их попросили назвать все продукты и напитки, которые они успели съесть и выпить в последние сутки.

После анализа всех данных ученые пришли к выводу, что употребление авокадо взаимосвязано со снижением риска развития диабета II типа в течение шести лет на 20%.

Это исследование показывает, что авокадо стоит включить в привычный рацион. Также ученые объяснили, что для профилактики диабета второго типа нужно не только придерживаться принципов правильного питания, но и заниматься физкультурой.

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