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Реаниматолог Курин рассказал, когда нужно срочно вызывать скорую помощь

Заведующий 48-й подстанцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы, врач анестезиолог-реаниматолог Ян Курин в разговоре с "Лентой.ру" перечислил ситуации, когда нужно срочно вызывать скорую помощь.

По словам медика, существует восемь основных поводов для вызова скорой. К ним относятся: острая боль в животе с тошнотой и рвотой, боль за грудиной давящего характера, потеря сознания, внезапная острая одышка.

Эксперт также посоветовал незамедлительно вызывать врача, если нарушился сердечный ритм, или одна из частей тела утратила чувствительность.

Кроме того, Курин рекомендовал обращаться в скорую в случае кровотечения на фоне травмы или без нее.

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Медик также добавил: если пациент сомневается, стоит ли вызывать скорую, он всегда может позвонить на пульт «103», где его проконсультируют.

Ранее "Рамблер" рассказывал об утреннем симптоме скорого инфаркта.

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