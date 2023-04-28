Врач назвала большую ошибку многих сразу после пробуждения

Одной из больших проблем, с которой столкнулось нынешнее человечество, стало то, что человек перестал пить воду, считают медики. То есть, чай, кофе, соки, а также различного вида сладкие безалкогольные напитки, люди пьют чаще, чем обычную воду. Между тем, воду нельзя заменить ничем, пишет в своем Telegram-канале доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Тем более, сразу после пробуждения. Игнорировать употребление теплой воды по утрам - большая ошибка.

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"Мы просыпаемся всегда в состоянии, которое называется в медицине гиповолемия (уменьшение объема циркулирующей крови). То есть, наблюдается недостаток воды. И он обычно самый значительный за сутки. И в этот момент сердцу нужно перекачивать очень густую кровь. Это повышает всевозможные сердечно-сосудистые риски", - подчеркнула эндокринолог.

Отмечается, гиповолемия резко ухудшает метаболические процессы, то есть обменные процессы в организме между клетками, тканями, сосудами. А это, в свою очередь, существенно увеличивает риски сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульты, инфаркты и так далее.

Чтобы снизить риски, врач посоветовала утром, не торопясь, в течение 5-7 минут после пробуждения выпивать примерно 500 миллилитров теплой воды.

"Это вода очень быстро усваивается в сосудистом русле, наполняет его, снижая нагрузку на сердце и сосуды. Почему вода теплая? Потому что весь ЖКТ сильно реагирует на температуру. Если человек употребляет теплую воду, температура которой градусов 40-45, то желчь поступает в кишечник, являясь лучшим антисептиком для микробиома. Холодная вода же может спровоцировать спазм", - объяснила Зухра Павлова.