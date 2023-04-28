Врачи перечислили витамины для поднятия настроения весной

Врачи сообщили, что многие люди страдают от снижения настроения и энергии весной. По их словам, правильное питание и прием определенных витаминов и минералов помогут поднять настроение и улучшить самочувствие.

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Медики назвали несколько ключевых витаминов, которые полезны для улучшения настроения и профилактики депрессии весной. Один из таковых — витамин D. Он важен для здоровья человека и влияет на работу нервной системы. Также он помогает организму усваивать кальций, что необходимо для крепких костей и зубов. Витамин D организм получает от солнечного света, но зимой его недостаток может сказаться на здоровье. Его дефицит можно восполнить, употребляя рыбу, молоко, йогурт, яичные желтки и грибы.

По словам врачей, еще один важный элемент для поддержания хорошего настроения — витамин B. Он отвечает за работу нервной системы и метаболизм и помогает противостоять стрессу. Витамин B содержится в таких продуктах, как курица, индейка, яйца, сыры, бобы и орехи.

Также медики отметили важность употребления магния. Этот минерал играет важную роль в регуляции нервной системы и помогает справляться со стрессом и усталостью. Магний содержится в орехах, бананах, цельных зерновых продуктах, зеленых овощах и рыбе, сообщается на портале НГС.