Гастроэнтеролог: бактериальное отравление мясом проявляет себя не сразу. Если вы подхватите кишечную палочку, то инкубационный период будет длиться несколько дней и только после этого появится тошнота и рвота. Иначе обстоит дело с токсикоинфекцией — поплохеть может уже через пару часов после употребления некачественного мяса. Врач рассказал, как приготовить мясо правильно, чтобы потом не зависать над тазиком.

© Секрет Фирмы

Токсикоинфекция, или пищевое отравление из-за некачественного мяса развивается стремительно. У человека подскакивает температура, иногда выше 39°С. Появляется боль в животе, начинается рвота.

«Характеризуется коллективным развитием, то есть пищевые расстройства будут в той или иной степени ощущать все участники трапезы», — отметил врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Есть и другой сценарий развития отравления. Иногда через плохое мясо можно подхватить кишечную инфекцию. Болезнетворные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают её острое расстройство.

«В данном случае симптомы схожи с пищевой токсикоинфекцией, но развиваются не так стремительно, проходит так называемый инкубационный период — до нескольких дней и более», — пояснил врач.

Сколько жарить мясо на углях

Май уже на носу, и скоро россияне отправятся жарить шашлыки. А значит, увеличится число отравлений. Чтобы не пополнить список отравившихся, нужно соблюдать простое правило приготовления.

Врач Неронов советует не есть сырой или полусырой продукт. Если мясо готовится на углях, то время приготовления должно составлять не менее 20 минут. За это время все патогенные бактерии погибнут. Также гастроэнтеролог рекомендовал есть приготовленный продукт сразу, а не держать его долго в тепле.