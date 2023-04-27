Эксперт рассказала о важности контроля густоты крови и ее свертываемости

Почему важно следить за густотой крови, большинство россиян узнали во время эпидемии COVID-19, когда врачи назначали в составе лечения от этого заболевания антикоагулянты – лекарства, препятствующие тромбообразованию в организме. Однако и для здоровых в целом людей, а также для пациентов, страдающих высокой свертываемостью крови, такое назначение не менее важно. В пресс-службе медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL «Вестям Подмосковья» рассказали о необходимых исследованиях крови, о том, от чего зависит густота крови и что можно сделать, чтобы избежать тромбообразования в организме.

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Известно, что в теле человека циркулирует порядка 5 литров крови. Кровь доставляет ко всем органам и тканям питательные вещества, кислород, перемещает продукты обмена для выведения их из организма, переносит иммунные клетки и специальные белки туда, где концентрируются инфекции и раковые клетки.

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При этом в жидкой составляющей крови – плазме находятся так называемые форменные элементы крови – тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Однако, по словам руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, состав крови по разным причинам может меняться, что и влияет на выполнение ею указанных функций, а также и на наше самочувствие. При недостатке эритроцитов, к примеру, человек подвержен быстрой утомляемости и снижению работоспособности из-за недостатка кислорода, за транспортировку которого отвечают эритроциты. Баланс в крови других форменных элементов тоже может меняться. Для определения, в какой пропорции они находятся в крови, существуют клинический анализ крови, а также еще одно базовое скрининговое исследование – коагулограмма, помогающая оценить равновесие свертывающей и противосвертывающей систем крови, указывает специалист.

Чтобы выполнять свои функции, кровь должна оставаться жидкой, но и одновременно не терять способности образовывать сгустки, необходимые для остановки кровотечения при повреждении стенки сосуда. Склонность к тромбообразованию развивается при смещении баланса крови в сторону свертываемости. При этом ответственен за загустение крови такой показатель, как гематокрит – чем выше гематокрит, тем более густой становится кровь, соответственно, она хуже циркулирует по организму. О том, что кровь жидкая, свидетельствует слишком низкий гематокрит – обычно это связано с анемией, недостатком эритроцитов и гемоглобина, разъясняет врач.

Однако не стоит путать густоту и уровень свертываемости крови, так как на изменение данных параметров влияют разные показатели, указывает специалист: более густой кровь может стать на фоне обезвоживания или из-за заболеваний, вызывающих усиленную продукцию форменных элементов, показатели свертываемости при этом могут быть в норме. В то же время риск образования тромбов повышается даже в тех случаях, когда гематокрит низкий и кровь жидкая.