$81.63+0.0890.14+0.11

Педиатр Маркова объяснила, чем сыпь при кори отличается от ветряночной

Сыпь при кори отличается от сыпи при ветрянке формой и областями возникновения. Об этом педиатр Дарья Маркова рассказала изданию "ДокторПитер".

По словам эксперта, если человек болен корью, сыпь по форме напоминает бугорки, которые возвышаются над кожей, — это папуля в окружении красных пятнышек. Сначала они возникают на голове, шее и плечах, позже — на груди, руках и ногах.

При ветрянке, поясняет педиатр, появляются маленькие пузырьки с жидкостью. Они постепенно превращаются в язвочки и покрываются коркой.

72% россиян без иммунитета: как понять, грозит ли вам корь

Важно также помнить, что на слизистой оболочке высыпания появляются только при ветрянке. Симптом кори затрагивает лишь кожу.

Ранее "Рамблер" писал о других признаках, которые могут сигнализировать о кори.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий