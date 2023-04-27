Сыпь при кори отличается от сыпи при ветрянке формой и областями возникновения. Об этом педиатр Дарья Маркова рассказала изданию "ДокторПитер".

По словам эксперта, если человек болен корью, сыпь по форме напоминает бугорки, которые возвышаются над кожей, — это папуля в окружении красных пятнышек. Сначала они возникают на голове, шее и плечах, позже — на груди, руках и ногах.

При ветрянке, поясняет педиатр, появляются маленькие пузырьки с жидкостью. Они постепенно превращаются в язвочки и покрываются коркой.

Важно также помнить, что на слизистой оболочке высыпания появляются только при ветрянке. Симптом кори затрагивает лишь кожу.

Ранее "Рамблер" писал о других признаках, которые могут сигнализировать о кори.