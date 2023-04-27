Женщина с аллергией умерла через 4 года после реакции на свадьбе брата

Британка, у которой была аллергия на арахис, умерла через четыре года после перенесенного анафилактического шока на свадьбе брата, пишет Mirror.

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Как пишут СМИ, 24-летняя Таня Хасрия съела арахис во время свадебного банкета. После этого женщина почувствовала себя плохо, и ее срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

«При поступлении у пациентки была остановка сердца с затрудненным дыханием. Перед обмороком она пыталась воспользоваться собственным ингалятором, но безрезультатно», — говорится в заявлении врачей.

Британка скончалась через четыре года, так и не придя в сознание. После согласия семьи Тани врачи прекратили паллиативную помощь. В ресторане, где проходила свадьба, утверждают, что не знали о трагической смерти женщины, пока не получили письмо из полиции.