$81.63+0.0890.14+0.11
1 час назад

Вирусолог назвал наиболее уязвимые к штамму "арктур" категории людей

Мира Маркина

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, для кого новая мутация коронавируса "арктур" опаснее всего. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам вирусолога, "арктур" редко приводит к тяжелому течению заболевания, однако в группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями, как и при других вариантах коронавируса.

Анатолий Альтштейн отметил, что пандемия продолжается, и призвал соблюдать меры предосторожности: носить маски, мыть руки, ревакцинироваться и не находиться в большой толпе людей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что "арктур" — самая заразная мутация коронавируса, которая может поражать большие группы населения.

В России появится обновленная вакцина от коронавируса

Ранее иммунолог связал распространение кори с отказом от прививок.

Новости,Видео,Анатолий Альтштейн,Анна Попова,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий