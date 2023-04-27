Вирусолог назвал наиболее уязвимые к штамму "арктур" категории людей

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, для кого новая мутация коронавируса "арктур" опаснее всего. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам вирусолога, "арктур" редко приводит к тяжелому течению заболевания, однако в группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями, как и при других вариантах коронавируса.
Анатолий Альтштейн отметил, что пандемия продолжается, и призвал соблюдать меры предосторожности: носить маски, мыть руки, ревакцинироваться и не находиться в большой толпе людей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что "арктур" — самая заразная мутация коронавируса, которая может поражать большие группы населения.