Врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева опровергла распространенное убеждение о вреде коровьего молока. Об этом пишет издание "Известия".

По словам медика, то, что молочные продукты вредны и опасны для здоровья, — это миф. На самом деле они не приводят к нарушениям пищеварения, ожирению и аутоиммунным заболеваниям.

Отказ от молока, наоборот, может спровоцировать дефицит кальция, потребность в котором особенно высокая у детей, подростков, беременных и кормящих женщин и людей старше 50 лет. В день необходимо съедать по 2-3 порции молочных продуктов.

"В детстве кальций необходим для роста и развития ребенка, во время беременности и кормления грудью повышенные количества необходимы для покрытия расходов кальция, а в пожилом возрасте достаточное поступление кальция — один из факторов профилактики остеопороза", — объяснила врач.