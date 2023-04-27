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1 час назад

Невролог Андреева назвала способы профилактики деменции

Мира Маркина

Врач-невролог Диана Андреева рассказала, как предотвратить развитие болезни Альцгеймера, одной из форм деменции, или замедлить этот процесс. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

По словам медика, для профилактики деменции необходимо уделять время физической активности. Регулярные упражнения, особенно те, которые "требуют координации движений и работы мозга", улучшают кровообращение и снижают риск развития многих болезней.

Второй способ предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера — это умственная активность: решение головоломок, чтение, игра на музыкальных инструментах. Такие ментальные тренировки улучшают когнитивные способности, укрепляя нейронные связи в мозге.

Важно уделять внимание и правильному питанию. Как отметила врач-невролог, рекомендуется есть много овощей и фруктов, рыбы, зерновых продуктов, так как они содержат необходимые для здоровья мозга витамины, минералы и растительные соединения.

Также необходимо контролировать свое здоровье и регулярно проходить медицинские обследования, чтобы вовремя выявлять и лечить ведущие к деменции заболевания. Так, например, нужно контролировать уровень холестерина в крови и следить за артериальным давлением.

Какие обследования надо пройти для диагностики деменции

Последний, пятый, способ, который назвала врач, — это поддержание социальных связей. Как показывают исследования, участвующие в общественной жизни люди меньше подвержены риску развития деменции.

Ранее Малышева озвучила привычки, снижающие риск деменции.

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