Невролог Шибалев: судороги в ногах могут говорить о циррозе печени . Судороги, или, как их называют врачи, мышечные спазмы, время от времени бывают у каждого. Причём ощущаться они могут не только в конечностях, но и, к примеру, в животе и даже ягодицах. Если спазмы случаются часто и в одном и том же месте, значит, с организмом что-то не так. Например, они могут свидетельствовать о циррозе печени или даже начинающейся почечной недостаточности. Откуда берутся судороги в ногах, рассказал врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Шибалев.

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Судороги в ногах — явление нередкое. Считается, что с ними сталкивался хоть раз в жизни каждый. Чаще всего они случаются после интенсивных физических нагрузок, неудобной позы во сне, переохлаждения или перегрева.

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Однако мышечные спазмы в ногах могут указывать и на серьёзные заболевания, часть из которых требует постоянного внимания, предупредил доктор.

Судороги в ногах: кто в зоне риска

Самый очевидный вариант — спортсмены. У них это связано с большими физическими нагрузками, обильным потоотделением и потерей кальция, калия и магния.

Дефицит важных микроэлементов — кальция и магния — также вызывает судороги в ногах у беременных.

Также в зоне риска пожилые люди, потому что у них снижается кровоток в мышцах, и дети до трёх лет, когда они болеют острой инфекцией с высокой температурой.

Но и относительно здоровые люди от судорог в ногах не застрахованы. Особенно если они пьют кофе и алкоголь, а также курят.

Сводить ноги судорогой может на фоне приёма некоторых лекарств. Это, в частности, мочегонные, бета-блокаторы, статины, кортикостероиды, иммунодепрессанты, пероральные контрацептивные средства, ряд препаратов для лечения паркинсонизма, остеопороза, болезни Альцгеймера, а также нифедипин, циметидин и прозерин.

Почему сводит ноги судорогой

Мышечные спазмы могут быть симптомами очень многих заболеваний, рассказал Шибалев. Чаще всего это:

острые инфекции;

цирроз печени;

хроническая почечная недостаточность;

атеросклероз сосудов ног;

варикоз;

сахарный диабет;

снижение функции паращитовидных желёз;

эпилепсия;

анемия;

столбняк (при нём судороги очень длительные и болезненные);

нарушение обмена кальция, магния, калия;

дефицит витамина D и группы B.

Судороги в ногах: лечение

Если мышечные спазмы в ногах случаются редко, волноваться не стоит. В таких случаях рекомендована лечебная гимнастика для мышц, восполнение дефицита витаминов, устранение дисбаланса электролитов.

Если ногу или руку свело судорогой, можно осторожно растереть зону спазма или помассировать, чтобы восстановить нормальное кровообращение. Если спазм в спине — нужно прилечь и постараться расслабиться. А вот спазм в животе или у беременной — повод обратиться к врачу.

Если судороги в ногах или других частях тела — ваши частые спутники, нужно обследоваться и выявить причину. Устраните её — пройдут и судороги, сказал невролог Алексей Шибалев изданию «Доктор Питер».