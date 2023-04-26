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Терапевт Сапего назвал причины для отказа от колбасы

Георгий Сапего, врач-терапевт, перечислил причины отказа от колбасы. Об этом сообщает радио Sputnik.

Дело в том, что в колбасе содержится много жиров и соли. Также в этом продукте есть канцерогены и бактерии, которые могут быть причиной инфекций.

Эксперт пояснил, что соль провоцирует повышение артериального давления, а жиры способствуют увеличению количества "плохого" холестерина в крови. Также в продукте содержатся канцерогены, которые появляются после обработки мяса. Эти вещества могут быть причиной онкологических заболеваний.

Чем опасны бактерии в мясе

Терапевт призвал исключить из рациона колбасу берменным женщинам, детям и тем, кто проходит курс химиотерапии. Ее также не стоит употреблять людям с гипертонией и другими болезнями сердца и сосудов.

Ранее сообщалось, что нутрициолог Суханова перечислила самые полезные виды мяса.

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