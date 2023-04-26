При движении вырабатывается синовиальная жидкость, которая необходима для нормальной работы суставов. Об этом "Газете.ру" рассказал травматолог-ортопед Анвар Гиниятов.

По словам специалиста, синовиальная жидкость располагается внутри суставной полости, выполняет функцию "смазки" и способствует тому, чтобы организм усваивал питательные вещества. Когда человек двигается мало, жидкости становится мало, что приводит к стиранию хрящевой ткани и артриту — хроническому воспалению суставов.

Чтобы поддерживать здоровье суставов, не нужно целые дни проводить в спортзале. Достаточно регулярно гулять и делать зарядку, состоящую хотя бы из минимального набора базовых упражнений.

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