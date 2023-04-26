Онколог, доктор медицинских наук и колопроктолог Аркадий Беджанян назвал сипмтомы рака кишечника, которые нельзя игнорировать. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

На ранних стадиях рака кишечника наблюдается слабость, быстрая усталость, а также снижение веса без видимых причин. В группе риска находятся люди старше 50 лет, а также те, кому ранее диагностировали хронический колит и полипы. Стоит также обращать внимание на генетическую предрасположенность.

Врач призвал обратить внимание на следующие симптомы. Во-первых, появляются постоянные боли в животе. Во-вторых, меняется характер стула и его частота. В-третьих, при дефекации могут появляться выделения — например кровь.

Решение о проведении анализов должен принимать врач, исходя из симптомов и анамнеза пациента. Как правило, при подозрении на рак кишечника назначается колоноскопия и исследование на скрытую кровь.