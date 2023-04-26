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Онколог Беджанян назвал симптомы для выявления рака кишечника

Онколог, доктор медицинских наук и колопроктолог Аркадий Беджанян назвал сипмтомы рака кишечника, которые нельзя игнорировать. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

На ранних стадиях рака кишечника наблюдается слабость, быстрая усталость, а также снижение веса без видимых причин. В группе риска находятся люди старше 50 лет, а также те, кому ранее диагностировали хронический колит и полипы. Стоит также обращать внимание на генетическую предрасположенность.

Врач призвал обратить внимание на следующие симптомы. Во-первых, появляются постоянные боли в животе. Во-вторых, меняется характер стула и его частота. В-третьих, при дефекации могут появляться выделения — например кровь.

Онколог объяснил, как не пропустить рак кишечника

Решение о проведении анализов должен принимать врач, исходя из симптомов и анамнеза пациента. Как правило, при подозрении на рак кишечника назначается колоноскопия и исследование на скрытую кровь.

Ранее сообщалось, что онколог назвал причину выявления поздних стадий рака у молодых.

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