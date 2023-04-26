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Малышева озвучила привычки, снижающие риск деменции

Телеведущая и врач Елена Малышева вместе со своим коллегой Германом Гандельманом рассказали о том, какие привычки снижают риск деменции. Об этом они сообщили в эфире программы "Жить здорово!".

Врачи сослались на научные исследования и отметили, что риск деменции снижается на 90%, если человек ведет здоровый образ жизни. Речь идет об отказе от курения и употребления алкоголя, правильном питании, физической нагрузке и социальной активности.

Какие обследования надо пройти для диагностики деменции

Гандельман пояснил, что физическая нагрузка должна быть средней или высокой, а также присутствовать в жизни человека на регулярной основе. Также необходимо включать в здоровые привычки умственную активность. Например, чтение книг.

"Мы можем сами воздействовать на активность генов", — заключила Малышева.

Ранее сообщалось, что невролог раскрыла привычки, которые снижают риск деменции.

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