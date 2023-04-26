Врач-онколог и доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал, почему у молодых людей возникают поздние стадии рака. Об этом сообщают "Известия".

Эксперт рассказал, что молодым для онкологии возрастом считается цифра до 35-40 лет. Иногда случается такое, что молодым людям диагностируют рак. Однако в таком случае проблема кроется не в организме человека, а в его отношении к болезни.

Как пояснил Серяков, молодые люди часто беспечно относятся к своему здоровью: пропускают диспансеризацию и поздно обращаются к врачу. Результатом становится поздняя диагностика рака.

Скорость распространения рака не зависит от возраста. Онколог отметил, что чем больше в опухоли клеток, которые активно делятся, тем быстрее развивается болезнь.