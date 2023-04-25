Врачи спасли женщину с инсультом, весящую 130 кг
В региональный сосудистый центр Егорьевской больницы бригадой скорой помощи без сознания была доставлена 71-летняя женщина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
После проведенного обследования врачи выявили у нее тромб, перекрывший артерию головного мозга.
Для восстановления кровообращения и спасения жизни пациентки, в срочном порядке было необходимо провести операцию по извлечению тромба.
«Так как у пациентки было затрудненное дыхание, для его восстановления, она сразу же была подключена к ИВЛ. Ситуация осложнялась тем, что женщина весила около 130 кг. Большой вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и влияет на проведение лечения. Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию – малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 30 минут. В послеоперационном периоде женщина пришла в сознание, начала самостоятельно дышать, а подвижность в конечностях полностью восстановилась», – рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.
На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Если обнаружили у своих близких следующие признаки: угол лица опущен вниз, человек не в состоянии произнести свое имя, встать и поднять руку, необходимо как можно скорее вызвать скорую. Оптимальным сроком оказания помощи пациенту являются первые 4-4,5 часа от начала заболевания, так как лечение, проведенное в течение этого времени, будет наиболее эффективное.