Врачи спасли женщину с инсультом, весящую 130 кг

«Так как у пациентки было затрудненное дыхание, для его восстановления, она сразу же была подключена к ИВЛ. Ситуация осложнялась тем, что женщина весила около 130 кг. Большой вес создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и влияет на проведение лечения. Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию – малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 30 минут. В послеоперационном периоде женщина пришла в сознание, начала самостоятельно дышать, а подвижность в конечностях полностью восстановилась», – рассказал руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.