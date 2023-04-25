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Гематолог Бычкова назвала признаки густой крови у пожилых людей

У пожилых головная боль и онемение в пальцах рук могут указывать на густую кровь. Гематолог Светлана Бычкова отмечает, что ее можно определить при сдаче анализа, так как она быстро сворачивается в момент забора, что делает ее взятие затруднительным, пишет Москва 24.

Гематолог назвала признаки густой крови у пожилых людей
© Unsplash.com

Густая кровь у пожилых людей опасна, так как может замедлять кровоток и нарушать микроциркуляцию важных органов, включая сердце, мозг, почки и легкие. Это может привести к серьезным заболеваниям, таким как тромбоз, инфаркт и инсульт.

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Чтобы определить свертывающую способность крови, Бычкова рекомендует обратиться к врачу и сдать коагулограмму. Если у пациента есть симптомы, связанные с густой кровью, необходимо незамедлительно проконсультироваться со специалистом.

Ранее мы писали о том, что 80-летняя женщина сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд.

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