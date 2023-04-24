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Врач Абакумов назвал отличие кори с гриппом и ОРВИ

В России за последнее время было замечено увеличение числа случаев заражения корью. Врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов рассказал в беседе с КП, как отличить это заболевание от гриппа и ОРВИ.

Медик объяснил, что корь проникает через слизистые оболочки, что приводит к краснению глаз и "лающему" кашлю. На первых этапах болезнь может проходить бессимптомно, но затем появляются высокая температура, сильный насморк, кашель, конъюнктивит со светобоязнью, и только на 4-8 день появляется сыпь на коже, которая может длиться 5-7 дней.

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Абакумов предупреждает, что в начальной стадии корь можно спутать с гриппом или ОРВИ, поэтому необходимо обратить внимание на состояние полости рта, так как именно там сыпь появляется в первую очередь. Врач также отметил, что корью могут заболеть не только дети, но и взрослые.

Ранее мы писали, что врач высказалась о длительности инкубационного периода кори.

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