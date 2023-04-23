Врач назвала болезни, которые чаще приводят к смерти

Директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала о четырех распространенных заболеваниях, которые чаще всего приводят к летальному исходу. Слова эксперта передает портал " Тульская служба новостей ".

Так, на первом месте среди причин смерти в России находятся заболевания системы кровообращения, как инсульт, гипертензия и другие. Второе место – онкологические заболевания. На третьем и четвертом местах оказались такие заболевания, как сахарный диабет и проблемы с органами дыхания.