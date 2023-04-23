$81.49-0.1389.35-0.11

Врач Драпкина назвала болезни, которые чаще приводят к смерти

Директор ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала о четырех распространенных заболеваниях, которые чаще всего приводят к летальному исходу. Слова эксперта передает портал "Тульская служба новостей".

Врач назвала болезни, которые чаще приводят к смерти
© Рамблер

Так, на первом месте среди причин смерти в России находятся заболевания системы кровообращения, как инсульт, гипертензия и другие. Второе место – онкологические заболевания. На третьем и четвертом местах оказались такие заболевания, как сахарный диабет и проблемы с органами дыхания.

Онколог назвал смертельную опасность курения вейпов

Драпкина отметила, что не существует каких-либо особых секретов для профилактики заболеваний и увеличения продолжительности жизни. Достаточно придерживаться здорового образа жизни, заключила медик.

Ранее хирург предупредил о смертельной опасности нелеченых грыж.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий