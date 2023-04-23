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В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах кори

На третий-четвертый день болезни пациенты чаще всего имеют одутловатое лицо и отечные веки, сыпь обычно отсутствует. О симптомах кори сообщили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах кори
© Unsplash.com

По словам специалистов, у многих пациентов наблюдаются заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, а также присутствует вялость, слабость, плохой аппетит.

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях кори и ОРВИ

Сыпь чаще всего появляется на третий-пятый день болезни, а период высыпания длится в среднем три-четыре дня. Сначала ее можно увидеть в центре лица, за ушами, а затем она распространяется по всему телу.

Период пигментации начинается с четвертого-пятого дня. Высыпания становятся буровато-коричневого оттенка и снижается температура, затем они уменьшаются.

Ранее инфекционист рассказал, сколько лет иммунитета дает прививка от кори.

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