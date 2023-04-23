$81.49-0.1389.35-0.11

Грецкие орехи улучшают подвижный интеллект

Исследователи из Университета Помпеу Фабра в Барселоне выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на развитие подростков. Этот продукт помогает улучшить когнитивные функции, способствует развитию подвижного интеллекта, а также повышает концентрацию при СДВГ. Соответствующая научная статья появилась в журнале eClinicalMedicine.

В грецких орехах много альфа-линоленовой жирной кислоты. Это разновидность омега-3, которой принадлежит ведущая роль в развитии мозга и укреплении нейронных связей. Особенно важно поддерживать эти процессы во время нейропсихологического созревания, то есть в подростковом возрасте.

В исследовании участвовали 700 школьников 11-16 лет из 12 учебных заведений Барселоны. Их разделили на две группы: первая полгода обязательно съедала 30 граммов грецких орехов ежедневно, а вторая — нет.

Установлена связь между протезированием зубов и риском снижения когнитивных функций

Подростки, которые ели грецкие орехи минимум 100 дней, стали внимательнее и начали лучше себя вести. Помимо этого, они научились заметно лучше мыслить абстрактно, рассуждать, решать нестандартные проблемы, распознавать закономерности, собирая воедино информацию разного рода. Все эти навыки характеризуют подвижный интеллект.

Ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые полезны для глаз.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий