Грецкие орехи улучшают подвижный интеллект

Исследователи из Университета Помпеу Фабра в Барселоне выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на развитие подростков. Этот продукт помогает улучшить когнитивные функции, способствует развитию подвижного интеллекта, а также повышает концентрацию при СДВГ. Соответствующая научная статья появилась в журнале eClinicalMedicine.

В грецких орехах много альфа-линоленовой жирной кислоты. Это разновидность омега-3, которой принадлежит ведущая роль в развитии мозга и укреплении нейронных связей. Особенно важно поддерживать эти процессы во время нейропсихологического созревания, то есть в подростковом возрасте.

В исследовании участвовали 700 школьников 11-16 лет из 12 учебных заведений Барселоны. Их разделили на две группы: первая полгода обязательно съедала 30 граммов грецких орехов ежедневно, а вторая — нет.

Подростки, которые ели грецкие орехи минимум 100 дней, стали внимательнее и начали лучше себя вести. Помимо этого, они научились заметно лучше мыслить абстрактно, рассуждать, решать нестандартные проблемы, распознавать закономерности, собирая воедино информацию разного рода. Все эти навыки характеризуют подвижный интеллект.