Дерматолог рассказала, когда от черных точек нельзя избавиться

Как правило, черные точки — это секрет сальных желез, который потемнел в результате окисления. В такой ситуации временно улучшить ситуацию могут пилинги и чистки. Наименее травматична для кожи ультразвуковая чистка, а дома можно использовать средства с бензоилпероксидом и кислотами, рассказала Вера Воронина. Тем не менее, предупредила она, как только секрет сальных желез снова заполнит протоки, черные точки снова появятся.