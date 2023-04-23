Дерматолог рассказала, когда от черных точек нельзя избавиться

Дерматолог Воронина рассказала, когда от черных точек нельзя избавиться
Черные точки невозможно сделать менее заметными или совсем устранить, если протоки сальных желез широкие. Об этом "Газете.ру" рассказала дерматолог Вера Воронина.
Как правило, черные точки — это секрет сальных желез, который потемнел в результате окисления. В такой ситуации временно улучшить ситуацию могут пилинги и чистки. Наименее травматична для кожи ультразвуковая чистка, а дома можно использовать средства с бензоилпероксидом и кислотами, рассказала Вера Воронина. Тем не менее, предупредила она, как только секрет сальных желез снова заполнит протоки, черные точки снова появятся.
Если выводные протоки очень широкие, черные точки полностью убрать не получится. По словам эксперта, это не болезнь, а особенность строения сальных желез.
Ранее